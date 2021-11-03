بايدن يلقي باللوم على

2021/11/03 | 09:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، باللوم

في قفزة أسعار النفط والبنزين على رفض

دول "أوبك" ضخ المزيد من الخام.

وخلال كلمته في قمة المناخ بغلاسكو في

إسكتلندا، أرجع بايدن أيضا ارتفاع

التضخم إلى تباطؤ في سلا

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