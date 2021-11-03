2021/11/03 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الــكــهــربــاء الــبــدء بخطواتها الجدية لتأسيس فريق دعم إعلامي لدعم الطاقة المتجددة من أنواع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها وترسيخ مفاهيمها في المجتمع والحفاظ عليه من التلوث وتــزايــد الـبـصـمـات الـكـاربـونـيـة، مـشـيـرة إلــى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن تشكيل فريق إعلامي ساند لهذا الغرض المركز الخبري الوطني.

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