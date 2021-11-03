قضية فساد الفيفا.. اتهامات جديدة بالاحتيال ضد بلاتر وبلاتيني

2021/11/03 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت محكمة سويسرية اتهامات إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق جوزيف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني بارتكاب جرائم بينها "الاحتيال"، بحسب ما أعلن المدعي العام.

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