ضبط 4 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في المنطقة الشمالية

2021/11/03 | 09:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط اربع شاحنات محملة بمواد مخالفة في المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة (كاربونات الكالسيوم + بصل تركي + علف تركي + كبدة دجاج مجمدة) من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية”.واضافت،انه”تم اتخاذ […]

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