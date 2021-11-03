سائق بغدادي يحتفل بصباح دون اختناقات في العاصمة (صور)

2021/11/03 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

عبر صفحة مختصة بنشر الموقف المرور وأبرز الشوارع التي تشهد اكتظاظاً لحركة المركبات واختناقات شديدة، احتفل سائق في العاصمة بانفراجة مفاجئة.

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وقرر السائق إرسال الصور إلى الصفحة كما يفعل دائماً، ولكنها هذه المرة تظهر انسيابية في حركة السير ضمن بعض الشوارع الرئيسة.

وكتب السائق عبر صفحة "ازدحام بغداد"، على فيسبوك، "انظر إلى جمال بغداد بدون ازدحامات"، مضيفاً أنّ الاختناقات "تشوه جمال العاصمة صباحاً".

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