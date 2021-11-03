لهذه الأسباب.. من الآمن تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا

2021/11/03 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحللة الطبية في CNN، الدكتورة لينا وين، توضح كيفية عمل لقاحات فيروس كورونا ولماذا هي آمنة للأطفال.

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