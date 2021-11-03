جامعة كامبردج تنقب قريبا في تل ابو صلابيخ الآثري

2021/11/03 | 09:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول البرفيسور نيكولاس بوزكيت من جامعة كامبردج ممثلا عنها الى موقع ابو صلابيخ الاثري لغرض التنقيب فيه.

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