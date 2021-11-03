2021/11/03 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية تفتيش واسعة في محافظة ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "عمليات ديالى للحشد أنطلقت بعملية تفتيش من خمسة محاور في سلاسل جبال حمرين".وأضاف البيان، إن "العملية انطلقت الان وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية تفتيش من 5 محاور في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية تفتيش من 5 محاور في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).