الخطوط الجوية تنفي تسيير رحلات غير رسمية إلى خارج العراق

2021/11/03 | 09:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت الشركة بمقاضاة صفحات على مواقع التواصل (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، الأربعاء، تنفيذ رحلات خارج إطار جدول الرحلات الرسمي.

وذكر شركة الخطوط الجوية في بيان، 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "ما تم تداوله على بعض الصفحات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تحاول خلط الأوراق والإساءة إلى سمعة الناقل الوطني، هي أخبار عارية عن الصحة".

وأضاف البيان، أنّ "جميع الرحلات يتم تنفيذها إلى الوجهات المحلية والإقليمية حسب جدول رحلات الشركة ولا يتم تنفيذ أي رحلة خارج هذه الضوابط المعتمدة لتسيير الرحلات ذهابًا وإيابًا".

وأكّد البيان، أنّ "إدارة الشركة ستتبع كافة السبل القانونية لمحاسبة كل من يحاول الإساءة إلى هذه الشركة العريقة".

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