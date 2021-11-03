اعتقال مسؤول عراقي في منفذ حدودي مع ايران

2021/11/03 | 09:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبطها مسؤولا في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، على خلفية حالات تلاعب واختلاس في ضريبة البضائع في المنفذ.

الدائرة أفادت أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان بالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية، انتقل إلى منفذ الشيب، وتمكن من ضبط حالات تلاعب في وصولات التحاسب الضريبي للبضائع الداخلة إلى العراق، مبينة جباية مبالغ أقل من المبالغ الرسمية المقررة، والتحاسب على نسبة 12% لكل مادة، وليس 20%، كما هو مقرر قانونا.

وأضافت إن الفريق قام بتدقيق مبالغ الجباية في الوحدة الضريبية في المنفذ، ولاحظ وجود فروقات في تلك المبالغ، لافتة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط مدير الوحدة الضريبية في المنفذ وأمين الصندوق.

وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص في ميسان؛ الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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