طالبان تؤكد مصرع قائد كبير في الهجوم على مستشفى كابل العسكري

2021/11/03 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون أن القيادي العسكري في حركة طالبان حمد الله مخلص كان من بين مقاتلين قضوا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على مستشفى في كابول.

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