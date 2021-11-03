حزب التجمع الوطني السعودي المعارض يكشف هوية أمينه العام الجديد

2021/11/03 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، الثلاثاء، عن نتائج انتخاباته المبكرة بفوز عبدالله نجل الداعية الإسلامي سلمان العودة بمنصب الأمين العام خلفا ليحيى عسيري.

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