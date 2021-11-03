المفوضية تعلن موعد إنجاز العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها

2021/11/03 | 10:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة.

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