2021/11/03 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية تفتيش من خمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين، مبينة ان، العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة فلول داعش وتدمير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا داعش في جبال حمرين المركز الخبري الوطني.

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