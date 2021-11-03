2021/11/03 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية المركز الخبري الوطني.

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