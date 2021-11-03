2021/11/03 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الأربعاء، ارتفاع جديد لحالات التسمم التي رصدت في المحافظة.ونقل بيان للدائرة عن مدير قسم العمليات الدكتور غزوان مجيد كاظم قوله، ان “مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة جديدة لـ”واقعة الفلافل” في ميسان المركز الخبري الوطني.

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