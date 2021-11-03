توضيح رسمي حول وجود ديدان بـ 'الموز' داخل الاسواق العراقية

2021/11/03 | 10:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت كل من وزارتي الصحة والزراعة في إقليم كوردستان، الأربعاء، وجود أي نوع من الديدان في منتجات الموز المتوفرة في أسواق الإقليم المحلية، مما يضمن عدم تسجيل أي أمراض.

و أظهرت فيديوهات، التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود نوع من الديدان في منتجات الموز في الإقليم، وزعم المدونون أنها مصدر انتشار لأمراض خطيرة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارتين NRT عربية، نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2021)، فإن "مقاطع الفيديو المتداولة ليست من إقليم كوردستان، وقد تم تصويرها في بلدان أخرى في الخارج، وتم نشرها سابقا في وسائل إعلام أجنبية".

وأشار البيان إلى أنه "لوحظ في تحقيق مشترك بين وزارتي الزراعة والصحة، والدوائر المعنية في هذا الشأن، وبالتعاون مع الجهات العراقية ذات العلاقة، وبمتابعة المصادر حول دخول منتجات الموز من المعابر، وأخذ العينات من الأسواق والمخازن، ومتابعة طريقة استيرادها المستخدمة أنه لا توجد مثل هذه المنتجات من الموزن في كوردستان".

كما طمأنت الوزارتان "المواطنين بأن منتجات الموز آمنة في أسواق ومخازن كوردستان وأنه لم يتم تسجيل أي أمراض فيها"، لافتة الى انها "مستمرة في تحقيقاتها في هذه المسألة".

N.A

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