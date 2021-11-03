ارتفاع حالات التسمم في ميسان الى 444 حالة ووفد حكومي يحاول تقصي السبب

2021/11/03 | 10:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت حالات التسمم في محافظة ميسان بالارتفاع، ووصل عدد الحالات الى 444 حالة.

وذكر بيان لدائرة صحة ميسان ان الحالات التي رصدت، اغلبها بسيطة ومتوسطة الاعراض، فيما أشارت إلى تشكيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.



وقال مدير قسم العمليات غزوان مجيد كاظم ان مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت 444 حالة تسمم غذائي، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، مشيراً الى ان عدد الراقدين في الردهات الان هو 16، اثنان منهم أطفال.



ووصل الى ميسان وفد من وزارة الصحة للاطلاع على الوضع ومتابعة حالات التسمم.

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