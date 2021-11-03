اسأل نفسي والآخرين .... لماذا العناد من الخاسرين ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/03 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل إما أن تكون سلبية أو إيجابية وظاهرة الانتخابات النيابية ونتائجها كانت واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار ومن خلال اعتراف أكثرية الأحزاب والكتل السياسية بأن انتخابات عام/ 2018 كانت مزورة ومن خلال المعيار والقياس لا يمكن أن تصبح عملية مقارنة بين الأصوات والمقاعد التي حصلت الأحزاب والكتل السياسية عليها في انتخابات عام/ 2018 مع نتائج الأصوات والمقاعد ......





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