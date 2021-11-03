ضبط مسؤول على خلفية تلاعب واختلاس بمنفذ الشيب الحدودي

2021/11/03 | 10:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن ضبطها مسؤولاً في منفذ الشيب الحدوديِّ في محافظة ميسان، على خلفيَّة حالات تلاعب واختلاس في ضريبة البضائع في المنفذ.وذكر بيان لدائرة التحقيقات، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط حالات تلاعبٍ في وصولات التحاسب الضريبيِّ للبضائع الداخلة إلى العراق في منفذ الشيب […]

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