2021/11/03 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تنشر أستمارة تحويل المنتسبين من الملاك العسكري الى المدني المركز الخبري الوطني.

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