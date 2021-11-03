السعودية.. القبض على 5 مواطنين في واقعة فيديو تحطيم المطعم

2021/11/03 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية المختصة، الأربعاء، اعتقال خمسة أشخاص، كانوا قد ظهروا في مقطع مصور وهم يدمرون محتويات مطعم ويعتدون بالضرب المبرح.

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