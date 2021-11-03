إصلاح ’تخسفات’ وتوجيهات عاجلة استعداداً لموسم الأمطار في بغداد (صور)

2021/11/03 | 10:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد امين بغداد علاء معن، الاربعاء، على اهمية توقيع مذكرة تعاون مشترك مع محافظة بغداد وقيادة عمليات بغداد لاسناد جهد امانة بغداد في المناطق الزراعية وعشوائية السكن في اثناء الامطار.

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وذكرت الامانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2021)، ان "امين بغداد علاء معن ترأس الاجتماع الاسبوعي الخامس لغرفة عمليات الامطار لمتابعة استعدادات الدوائر وبحث الطاقة الاستيعابية للخطوط الناقلة وتهيئتها للعمل بانسيابية عالية خلال الامطار".واضاف البيان ان "الاجتماع حضره وكلاء امانة بغداد ونائب محافظ بغداد ونائب قائد عمليات بغداد وممثلين عن وزارات (النفط والكهرباء والموارد المائية) والمدراء العامين للدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد وباقي الدوائر ذات العلاقة في الامانة، وتضمن الاجتماع بحث موقف اصلاح التخسفات في خطوط تصريف مياه الامطار والصرف الصحي اذ تم انجاز من خلال الايرادات الذاتية للامانة اصلاح (٢٥٤) تخسفاً من اصل (٢٩٦) تخسفاً وكذلك التخسفات الجاري اصلاحها البالغة (٢١) تخسفاً و ما تبقى ضمن الخطة واعداد توقيتات لانجازها باسرع وقت ممكن".

واشار الى ان "الاجتماع تناول جاهزية المحطات والمولدات وخزين الوقود الخاص بها ونسب الانجاز المتحققة بتنظيف الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكات التصريف".

واكد امين بغداد على "اهمية توقيع مذكرة تعاون مشترك مع محافظة بغداد وقيادة عمليات بغداد لاسناد جهد امانة بغداد في المناطق الزراعية وعشوائية السكن في اثناء الامطار".

وتابع ان "الاجتماع تضمن التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء محطات التصريف من القطع المبرمج وصيانة خطوط التوصيل قبل هطول الامطار وكذلك التنسيق مع وزارة الموارد المائية لكري المبازل".

واشار الى ان "امين بغداد وجه بضرورة التنسيق مع وزارة النفط لرفد امانة بغداد بآليات تخصصية عند هطول كميات كبيرة من الامطار للسيطرة على تصريفها وكذلك تجهيز المحطات بالوقود اللازم".

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