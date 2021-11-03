جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني.. إدانة اثنين من أكبر أسماء كرة القدم بالاحتيال في سويسرا

2021/11/03 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إدانة اثنين من أكبر أسماء كرة القدم في سويسرا بتهم احتيال، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني.

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