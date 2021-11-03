مالية كردستان تستأنف صرف رواتب الموظفين في الإقليم

2021/11/03 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة المالية في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، صرف رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "وزارة المالية في حكومة الإقليم كردستان استأنفتص صرف رواتب الموظفين في الإقليم".

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