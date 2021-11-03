صحة كربلاء توضح بشأن حالات تسمم جماعي للأطفال

2021/11/03 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت دائرة صحة كربلاء، توضيحاً بشأن وجود حالات تسمم جماعي للأطفال في المحافظة.وذكرت دائرة الصحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على عرضته قناة الشرقية بتقرير مراسلها في كربلاء فيصل الكريطي ، حول وجود حالات تسمم جماعي للأطفال في المحافظة، نود ان نوضح ان ماجاء في التقرير …

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