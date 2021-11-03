الدهلكي يدعو الكاظمي إلى عقد إجتماع طارئ للأمن الوطني في ديالى: دواعش ومليشيات

2021/11/03 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الوطني في ديالى، لمناقشة التراجع المخيف في الوضع الامني بالمحافظة وما تلاها من تداعيات في حال التغاضي عنها سنصل الى نتائج لا تحمد عقباها.وقال الدهلكي في بيان تلقى …

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