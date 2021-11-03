2021/11/03 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إنضمت جمهورية العراق رسمياً إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية، بحسب وثيقة حصل عليها “النور نيوز”.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



العراق ينضم إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية رسمياً أولاً على النور نيوز.

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