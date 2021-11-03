2021/11/03 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قررت رئاسة جامعة بغداد منع التدخين في الكليات والمعاهد التابعة لها ، ومنع بيع الحوانيت في الكليات والمعاهد ، السكائر ومنتوجات التبغ والتدخين فيها ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة: جامعة بغداد تقرر منع التدخين ومنتوجات التبغ في الكليات والمعاهد التابعة لها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة: جامعة بغداد تقرر منع التدخين ومنتوجات التبغ في الكليات والمعاهد التابعة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).