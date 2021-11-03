انطلاق عملية تفتيش من خمسة محاور في جبال حمرين

2021/11/03 | 10:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية تفتيش من خمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين.وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان، ان “ألوية الحشد الشعبي شرعت اليوم بعملية أمنيّة واسعة وبخمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم / قضاء الخالص في ديالى”.وأضاف ان “العملية انطلقت بمشاركة الألوية ( الأول – 4- 23 – 24 – 110- ولواء نداء ديالى وبإسناد صنوف وخدمات قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وكذلك بمشاركة معاونيات الهيئة الاستخبارات و الدعم اللوجستي والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات للحشد الشعبي”.[…]

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