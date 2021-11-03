صحة ميسان: حالات التسمم ارتفعت إلى 440 حالة

2021/11/03 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الأربعاء، عن احالة نتائج المختبرات بحالات التسمم إلى الجهات القضائية، فيما اكدت ارتفاع الحالات إلى 440 حالة.

وقال مدير عام الصحة ميسان علي محمود العلاق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "تم تشكيل لجنة علمية لمتابعة حالات التسمم وكشف أسبابها"، مبينا ان "نتائج المختبرات قد اكتملت، الا انها تحولت إلى الجهات القضائية، كون العملية جنائية وهناك عدد من الموقوفين".

واضاف، ان "اعداد الاصابات بحالة التسمم بلغت حتى الان 440 حالة".

من جانبه اكدت ادارة مستشفى الصدر التعليمي، "استمرار دخول أعداد جديدة من حالات التسمم".

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