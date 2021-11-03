مفوضية الانتخابات تكشف عن توقعاتها للايام المقبلة

2021/11/03 | 10:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، موعد إنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها، مرجحة تقديم طعون جديدة.

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح تابعه NRT عربية، (3 تشرين الثاني 2021)، إن "هناك احتمالية بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي"، متوقعا "تقديم طعون جديدة لعدد من المحطات، بشرط تقديم أدلة للمعترضين بحسب ما أشار إليه قرار مجلس المفوضين".

وأضاف سلمان، أن "عملية العد والفرز اليدوي سواء امتدت للأسبوع المقبل فهي تعتبر نهاية فترة تقديم الطعون"، موضحا أن "هناك فترة لاحقة تتضمن النظر بتوصيات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات والتي تمتد إلى 10 أيام".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الثلاثاء، أن أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة.

N.A

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