سحب عملاقة تجتاح أجواء العراق.. ومتنبئ يشرح ما سيحدث

2021/11/03 | 10:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الاربعاء، الى استمرار حالة عدم الاستقرار في اجواء مدن البلاد، وتواجد سحب ركامية عملاقة تؤثر في اجواء بعض المناطق الوسطية والشمالية.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له تابعها NRT عربية، (3 تشرين الثاني 2021)، ان "هناك سحب ركامية عملاقة تؤثر في اجواء ديالى صباح الاربعاء ،بعد ان اثرت في اجواء صلاح الدين وتتجه للسليمانية، وسحب ركامية ممطرة تتواجد في اجواء بعض مناطق الشمال".

واضاف عطية، "تستمر حالة عدم الاستقرار في اجواء مدن البلاد هدا اليوم وتستمر يوم غد الخميس بتكونات سحب ركامية رعدية ممطرة بشكل متفاوت تشمل اليوم مناطق من مدن الشمال والوسط ومنها العاصمة بغداد ثم تتجه نحو واسط وبابل وكربلاء، وتتجه الحالة ليل اليوم نحو محافظة ميسان التي متوقع ان تستمر فيها فرص الامطار يوم الخميس وربما الجمعة ايضا"، مبينا انه "تشمل تكونات السحب الركامية مدينة البصرة نهار الخميس وفرص مهيئة فيها لهطول زخات من الامطار مساء".

واوضح، "نلاحظ من حركة السحب دخول الرياح الشمالية الهابطة على مناطق شمال غرب العراق وغربه مع تحول تدريجي بالرياح السطحية الئ شمالية غربية وصحو جزئي للاجواء هناك يبدأ اعتبارا من هذا اليوم، وتدريجيا نهار اليوم والمساء سيشمل التحول والصحو مدن صلاح الدين ثم العاصمة بغداد ثم باقي مدن الفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد تباعا".

وتابع عطية، "اما مدن واسط وميسان والبصرة فتحول الرياح فيها يبدا من نهار الخميس ، ليشمل المناطق اعلاه تدريجيا، وفرصها من الامطار متوفرة الخميس والجمعة، اما ديالى اضافة لمدن الشمال، فالرياح فيها ساكنة الى متقلبة خفيفة السرعة هذا اليوم".

N.A

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