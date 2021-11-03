صحة ميسان: إرتفاع حالات التسمم إلى 440 حالة

2021/11/03 | 10:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الأربعاء، احالة نتائج المختبرات بحالات التسمم إلى الجهات القضائية، فيما اكدت ارتفاع الحالات إلى 440 حالة.وقال مدير عام الصحة ميسان علي محمود العلاق في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تشكيل لجنة علمية لمتابعة حالات التسمم وكشف أسبابها”، لافتا الى ان “نتائج المختبرات …

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