على خلفيَّة حالات تلاعب واختلاس.. ضبط مسؤول في منفذ الشيب الحدودي

2021/11/03 | 10:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، ضبط مسؤول في منفذ الشيب الحدوديِّ بمحافظة ميسان، على خلفيَّة حالات تلاعب واختلاس في ضريبة البضائع.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط حالات تلاعبٍ في وصولات التحاسب الضريبيِّ للبضائع الداخلة …

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