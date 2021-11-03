ميسان: حالات التسمم ارتفعت إلى 440 حالة

2021/11/03 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الأربعاء، عن احالة نتائج المختبرات بحالات التسمم إلى الجهات القضائية، فيما اكدت ارتفاع الحالات إلى 440 حالة.وقال مدير عام الصحة ميسان، علي محمود العلاق في بيان، انه “تم تشكيل لجنة علمية لمتابعة حالات التسمم وكشف أسبابها”، مبينا ان “نتائج المختبرات قد اكتملت، الا انها تحولت إلى الجهات القضائية، […]

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