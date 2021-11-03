2021/11/03 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انتشلت فرق الدفاع المدني، الاربعاء، ثلاثة جثث من داخل عجلة على الطريق السريع في محافظة الديوانية.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فرق الإنقاذ في مركز الدغارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال ثلاث جثث من داخل عجلة بالديوانية المركز الخبري الوطني.

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