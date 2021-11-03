صفصاف مازدا - منير المجيد

2021/11/03 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد حينما عشقتْ «إنانا» شجرة الصفصاف أرادت أن تكون عرشها.



حينها اتخذ التنّين جذور الشجرة مسكناً له، وفي ساقها جاءت ملكة الليل المُجنّحة «ليليث» لتسكن فيها، وعلى غصونها فرش «أنذو»، طائر الشر، أجنحته.حينها هبّ گلگامش لنجدة إنانا وقتل التنّين وأثار الرعب في ليليث وأنذو ووجّه غضبه إلى الصفصافة التي أوت الشرّ فاقتلعها من جذورها.الإغريقي أبقراط (Hippokrates)، تعامل على نحو مختلف مع الصفصاف، لأنه عرف ......





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