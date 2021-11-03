يا عرب... - غسان صابور

2021/11/03 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور يا عرب..



لا تقتلوا أكثر..



إبن عمكم لبنان..



فهو ميت...هو ميت..



منذ فتح لكم قلبه..



وباع أمانه لتجار السياسة والأحزاب..



ووعاظ التمزق..



وأهرام الطائفية..



وثرتم غضبا من كلمة واقعية حقيقية ضائعة..



عن حرب افتعلتموها ضد جيرانكم وأبناء عمكم..



اليمنيين..



حرب خسيسة..



صمتت عنها جامعتكم العربية المريضة...



بكلمات صاغها وزير الإعلام اللبناني الجديد السيد جورج قرداحي..



قبل استلامه هذا المنصب الفدائي المقاوم ا ......





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