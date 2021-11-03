أبصرتْ العمياءُ فجأةً … ولم تجد كتابًا! - فاطمة ناعوت

2021/11/03 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت "حضرة صاحب المعالي/ وزير المعارف العمومية، أتشرفُ بإخبار معاليكم أنني أسفِت لنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب إلى وزارة المعارف؛ لأن هذا الأستاذ لا يُستطاع- فيما أعلم- أن يُعوّض الآن على الأقل، لا من جهة الدروس التي يلقيها على الطلبة في الأدب العربي ومحاضراته العامة للجمهور، ولا من جهة البيئة التي خلقها حوله وبث فيها روح البحث الأدبي وهدى إلى طرائقه.



ثم أسِفت لأن الدكتور طه حسين أستاذٌ في كلي ......





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