بمشاركة عربية وإيرانية وآذرية.. برنامج مهرجان المربد الشعري في البصرة

2021/11/03 | 11:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينطلق يوم غد الخميس أول أيام مهرجان المربد الشعري في محافظة البصرة.

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ويشارك في مهرجان المربد الشعري الذي تقيمه وزارة الثقافة في العراق منذ عام 1971 العديد من الشعراء والأدباء العراقيين والعرب.

ويستمد المهرجان عنوانه من سوق المِربَد التي كانت تقع في قضاء الزبير ضمن محافظة البصرة، وهي أشبه بسوق عكاظ قبل الإسلام، وكانت السوق مخصصة لبيع الابل والبغال قبل أن تتحول خلال العصر الأموي إلى ملتقى للشعراء والأدباء والنحاة الذين كانوا يجتمعون فيها وينظمون مناظرات شعرية وحلقات نقاشية وفكرية، وبخلاف الأسواق الأدبية الأخرى التي كانت مخصصة لأقوام الجزيرة العربية، كانت سوق المربد متسعاً لأعراق مختلفة من فرس وصينيين وهنود وأقباط وعرب.

ومن أبرز شعراء المربد جرير والفرزدق وبشار بن برد وأبو نؤاس، كما أن الجاحظ والكندي وسيبويه والأصمعي والفراهيدي كانوا من أشهر رواد السوق التي تعرضت إلى الاندثار قبل قرون.

وستكون هذه الدورة هي (الرابعة والثلاثين) وستنطلق تحت مسمى (دورة الشاعر إبراهيم الخطاط) وتستمر لـ 4 أيام.

وسيشهد المهرجان مشاركة عربية وإيرانية وآذرية، فيما سيتم مناقشة بعض المحاور النقدية عن (عزلة الشعر في جائحة كورونا)، و (إبراهيم الخياط شاعراً ومثقفاً)، و (الشعر بوصفه منتجاً معرفياً)، و (الشعر والتلقّي في مواقع التواصل).

وسينطلق المهرجان من على حدائق جامعة المعقل، وسيكون منهاج المهرجان كالتالي:

• تلاوة آي من الذكر الحكيم• قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق• النشيد الوطني• نشيد المربد / كلمات الشاعر كريم العراقيموسيقى وألحان الفنان عماد مجيد العلي• كلمة معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار• كلمة السيد محافظ البصرة• كلمة رئيس وفد دولة لبنان ( ضيف المهرجان)• كلمة رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق• كلمة رئيس اتحاد أدباء البصرة• أوكسترا الطفل في البصرة• فرقة السياب للخشابة والفلكلور البصري / بقيادة الفنان كاظم كزار• القراءات الشعرية1.



محمد حسين آل ياسين / العراق2.



تنزيل بولجو / أذربيجان3.



كريم معتوق / الامارات4.



موفق محمد / العراق5.



محبوبة إبراهيمي / ايران6.



ياسين طه حافظ / العراق7.



متوكل محمد أحمد/ السودان8.



توفيق أحمد / سوريا9.



يسرى البيطار / لبنان10.



جواد الحطاب /العراق

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