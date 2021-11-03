اللبنانية سارة منقارة تنضم لإدارة بايدن والحريري يعلق

2021/11/03 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعيين اللبنانية سارة منقارة كالمستشارة الخاصة للولايات المتحدة لشؤون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

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