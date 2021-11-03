بالجدول الزمني.. نظرة على عام من تشديد بكّين على الأعمال التجارية في الصين

2021/11/03 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد كانت سنة قاسية للأعمال التجارية في الصين، فقبل عام هذا الأسبوع، أوقفت بكين تدشين أكبر حصة في سوق الأسهم في العالم، معطلة إدراج 37 مليار دولار لشركة "آنت غروب"، عملاق التكنولوجيا المالية التي أسسها الملياردير جاك ما.

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