ارتفاع حالات التسمم في ميسان إلى 440 حالة.. والعدد مستمر بالصعود

2021/11/03 | 11:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية جنائية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت دائرة صحة ميسان، عن إحالة نتائج المختبرات بحالات التسمم إلى الجهات القضائية، فيما أكدت ارتفاع الحالات إلى 440 حالة.

وقال مدير عام الصحة ميسان علي محمود العلاق في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم تشكيل لجنة علمية لمتابعة حالات التسمم وكشف أسبابها"، مبينًا أن "نتائج المختبرات قد اكتملت، إلا أنها تحولت إلى الجهات القضائية، كون العملية جنائية وهناك عدد من الموقوفين".

وأضاف، أن "أعداد الاصابات بحالة التسمم بلغت حتى الآن 440 حالة".

من جانبها، أكدت إدارة مستشفى الصدر التعليمي، "استمرار دخول أعداد جديدة من حالات التسمم".

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