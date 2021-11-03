2021/11/03 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حظرت حكومة طالبان استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، في خطوة مفاجئة من المحتمل أن تفاقم مشكلة الاقتصاد الذي يعاني أزمة سيولة وسط انتشار الجوع.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، القول إنه على الأفغان استخدام العملة المحلية في ضوء الوضع الاقتصادي.

وتتم معظم التجارة المحلية في أفغانستان بالدولار الأمريكي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه طالبان من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة في أغسطس (آب).

وبدون الاحتياطيات، تم استبعاد أفغانستان فعلياً من النظام المالي الدولي.

التالي

منذ ساعة واحدة

ميركل إلى فرنسا في زيارة وداع

منذ ساعتين

توزيع 7 مليارات جرعة لقاح حول العالم

منذ ساعتين

مقتل قيادي بارز في طالبان

منذ 3 ساعات

بلينكن: ندعم تطلعات السودانيين للديمقراطية

منذ 12 ساعة

دولة عربية تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة وتتوقع موجة رابعة لكورونا

منذ 13 ساعة

ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في نيجيريا إلى 16 شخصا

منذ 14 ساعة

هزة أرضية تضرب جنوبي إندونيسيا

منذ 15 ساعة

صحيفة مشهورة في لبنان تسرّح جميع موظفيها

منذ 16 ساعة

الصين تدعو شعبها لتخزين الغذاء

منذ 16 ساعة

الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تحظر العملات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تحظر العملات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).