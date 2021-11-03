2021/11/03 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني مارس كريستيانو رونالدو هوايته المفضلة في التسجيل بمباريات دوري أبطال أوروبا، وقاد مانشستر يونايتد لتعادل ثمين أمام أتالانتا 2-2 في رابع مباريات دور المجموعات للبطولة القارية.ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، بات رونالدو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يضيف رقما جديدا في سجله الأوروبي المركز الخبري الوطني.

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