جهاز الأمن الوطني يصدر نفياً يخص رئيسه حميد الشطري

2021/11/03 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر جهاز الأمن الوطني، اليوم

الاربعاء، نفياً يخص رئيسه حميد الشطري.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "ينفي وجود أي صفحة رسمية

على مواقع التواصل الاجتماعي بإسم رئيس

الجهاز حميد الشطري

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