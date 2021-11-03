نقيب الصيادلة: الضمان الصحي يُغنينا عن الدولار الدوائي

2021/11/03 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم

الاربعاء، إن قانون الضمان الصحي من

أفضل القوانين التي شرعها مجلس النواب

في مجال خدمة المواطن، مبيناً أن هذا

القانون يوفر خدمات أفضل بتكلفة أقل

فضلاً عن أسعار دواء

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