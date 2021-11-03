شهد برمدا تحتفل بعقد قرانها على نجم منتخب سوريا

2021/11/03 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني احتفلت المغنية السورية، شهد برمدا، بعقد قرانها على أحمد الصالح، لاعب منتخب سوريا لكرة القدم، وذلك في أحد أماكن السهر، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين.وشاركت شهد برمدا، عبر خاصية […]

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