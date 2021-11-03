2021/11/03 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد اليوم الاربعاء، عن توجيه فروعه بالمباشرة ببيع سندات “بناء” للمواطنين الراغبين بالشراء، مبينا ان الفائدة ستدفع كل ستة اشهر.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف وضع تعليماته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يطرح سندات بناء للمواطنين ويحدد فوائدها المركز الخبري الوطني.

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